New York: acquisti a mani basse su TJX Companies
(Teleborsa) - Grande giornata per il distributore al dettaglio di abbigliamento e articoli per la casa, che sta mettendo a segno un rialzo dell'8,72%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a TJX Companies rispetto all'indice di riferimento.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per TJX Companies, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 136,4 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 143,7 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 131,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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