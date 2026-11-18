New York: acquisti a mani basse su TJX Companies

(Teleborsa) - Grande giornata per il distributore al dettaglio di abbigliamento e articoli per la casa , che sta mettendo a segno un rialzo dell'8,72%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a TJX Companies rispetto all'indice di riferimento.





Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per TJX Companies , con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 136,4 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 143,7 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 131,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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