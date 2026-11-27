New York: rosso per Dollar Tree

(Teleborsa) - Rosso per il gestore di negozi che offre merce per un dollaro o meno , che sta segnando un calo del 3,23%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Dollar Tree rispetto all'indice di riferimento.





La tendenza di breve di Dollar Tree è in rafforzamento con area di resistenza vista a 151,9 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 144,6. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 159,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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