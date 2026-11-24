New York: scambi in forte rialzo per Dollar Tree
(Teleborsa) - Ottima performance per il gestore di negozi che offre merce per un dollaro o meno, che scambia in rialzo del 10,71%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Dollar Tree evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Dollar Tree rispetto all'indice.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Dollar Tree. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Dollar Tree evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 156,9 USD. Primo supporto a 149,5. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 145.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```