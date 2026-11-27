New York: seduta euforica per Micron Technology

(Teleborsa) - Protagonista il produttore di microchip , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,68%.



La tendenza ad una settimana di Micron Technology è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario di breve periodo di Micron Technology evidenzia un declino dei corsi verso area 618,2 USD con prima area di resistenza vista a 653,7. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 595.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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