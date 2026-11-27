Piazza Affari: andamento sostenuto per Carel Industries

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il fornitore di sistemi di controllo e umidificazione per il condizionamento e la refrigerazione dell'aria , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,30%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap , evidenzia un rallentamento del trend di Carel Industries rispetto all' indice delle società a media capitalizzazione , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status tecnico di medio periodo di Carel Industries ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 26,82 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 27,17, mentre il primo supporto è stimato a 26,47.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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