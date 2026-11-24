Piazza Affari: positiva la giornata per Carel Industries
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il fornitore di sistemi di controllo e umidificazione per il condizionamento e la refrigerazione dell'aria, in guadagno dell'1,86% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Carel Industries più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di Carel Industries è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 27,83 Euro e supporto a 26,73. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 28,93.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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