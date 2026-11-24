Piazza Affari: positiva la giornata per Carel Industries

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il fornitore di sistemi di controllo e umidificazione per il condizionamento e la refrigerazione dell'aria , in guadagno dell'1,86% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Carel Industries più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





La tendenza di breve di Carel Industries è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 27,83 Euro e supporto a 26,73. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 28,93.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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