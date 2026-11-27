Piazza Affari: balza in avanti Prysmian
(Teleborsa) - Seduta positiva per il gruppo specializzato nella produzione di cavi, che avanza bene del 2,38%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB, evidenzia un rallentamento del trend di Prysmian rispetto al principale indice della Borsa di Milano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico dell'azienda produttrice di cavi mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 101,1 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 102,5. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 100,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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