Piazza Affari: balza in avanti Prysmian

(Teleborsa) - Seduta positiva per il gruppo specializzato nella produzione di cavi , che avanza bene del 2,38%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un rallentamento del trend di Prysmian rispetto al principale indice della Borsa di Milano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status tecnico dell' azienda produttrice di cavi mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 101,1 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 102,5. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 100,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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