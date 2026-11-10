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Piazza Affari: scambi in positivo per Prysmian

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: scambi in positivo per Prysmian
Balza in avanti il gruppo specializzato nella produzione di cavi, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,62%.
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