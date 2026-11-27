Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Unicredit

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell' istituto di credito , con una variazione percentuale del 2,88%.



L'andamento di Unicredit nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Analizzando lo scenario della banca di Piazza Gae Aulenti si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 75,2 Euro. Prima resistenza a 76,61. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 74,43.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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