Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Webuild
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse, con una variazione percentuale del 2,47%.
L'andamento di Webuild nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
La tendenza di breve di Webuild è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 2,259 Euro e supporto a 2,217. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 2,301.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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