Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Webuild

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse , con una variazione percentuale del 2,47%.



L'andamento di Webuild nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





La tendenza di breve di Webuild è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 2,259 Euro e supporto a 2,217. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 2,301.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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