Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Webuild

(Teleborsa) - Balza in avanti la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,31%.



Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Webuild rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





L'esame di breve periodo di Webuild classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 2,278 Euro e primo supporto individuato a 2,21. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 2,346.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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