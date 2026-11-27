Piazza Affari: positiva la giornata per Maire

(Teleborsa) - Bene il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction , con un rialzo del 2,37%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Maire più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Nel breve periodo, l' azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 13,88 Euro e supporto a 13,74. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 14,02.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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