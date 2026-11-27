Piazza Affari: positiva la giornata per Maire
(Teleborsa) - Bene il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction, con un rialzo del 2,37%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Maire più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Nel breve periodo, l'azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 13,88 Euro e supporto a 13,74. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 14,02.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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