Piazza Affari: scambi in positivo per Danieli

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la multinazionale friulana , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,30%.



Lo scenario su base settimanale di Danieli rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico del produttore di impianti siderurgici mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 50,03 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 50,73. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 49,62.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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