(Teleborsa) - Chiusura del 26 novembre

Seduta vivace per il metallo bianco-argenteo, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dello 0,78%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 1.272. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 1.325,2. Il peggioramento del platino è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 1.248,5.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)