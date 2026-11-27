Saipem sale in Borsa con promozione a Buy da Banca Akros

(Teleborsa) - Seduta positiva a Piazza Affari per Saipem , società di servizi per l'industria energetica quotata su Euronext Milan, dopo che Banca Akros ha alzato la raccomandazione a "Buy" da "Accumulate", migliorando anche il target price a 5,40 euro per azione dai precedenti 4,40 euro,



Gli analisti evidenziano che i risultati operativi di Saipem nel terzo trimestre sono stati positivi e superiori alle stime. Saipem ha confermato i propri obiettivi per il 2026 e prevede un'ulteriore crescita nel 2027. Il portafoglio ordini (pipeline) nel settore E&C a 18 mesi è salito a 65 miliardi di euro, rispetto ai 63 miliardi di euro di giugno. Il management prevede che le nuove commesse per l'intero esercizio 2026 supereranno i 12,9 miliardi di euro registrati nel 2025, avendo già individuato progetti per almeno 7 miliardi di euro che conta di aggiudicarsi entro la fine dell'anno o all'inizio del 2027.



Per quanto riguarda la fusione con Subsea 7, le società hanno ottenuto 13 delle 16 autorizzazioni antitrust necessarie e puntano al perfezionamento dell'operazione all'inizio del 2027. Le aziende hanno inoltre ribadito l'obiettivo di generare sinergie annue pari a 300 milioni di euro.



Saipem si attesta a 4,58 euro, con un aumento del 2,51%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 4,62 e successiva a 4,725. Supporto a 4,515.

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