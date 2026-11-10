Digital Bros, Banca Akros conferma "Buy" e target price a 15 euro

(Teleborsa) - Banca Akros conferma la raccomandazione "Buy" su Digital Bros e il target price di 15 euro. Nel report, gli analisti evidenziano il confronto con il primo trimestre dell'esercizio precedente, caratterizzato da risultati eccezionali grazie alla pubblicazione di Wuchang: Fallen Feathers, che avrebbe contribuito, secondo le stime della banca, con ricavi aggiuntivi per circa 25-30 milioni di euro.



Atteso un trimestre più debole in assenza di nuove pubblicazioni

Per il primo trimestre dell'esercizio 2026/27, Banca Akros prevede un andamento più debole, in assenza del lancio di nuovi videogiochi. A livello di EBIT, tuttavia, il risultato dovrebbe essere superiore a quello del primo trimestre 2024/25, grazie a minori ammortamenti e a livelli di capitalizzazione dei costi di sviluppo più contenuti.



Quest'ultimo aspetto riflette, secondo gli analisti, il lavoro svolto dalla società per ridurre il rischio del portafoglio e concentrare gli investimenti in conto capitale su un numero più limitato di progetti di sviluppo.



Posizione finanziaria netta e riduzione della leva

Sul fronte finanziario, Banca Akros prevede una posizione finanziaria netta sostanzialmente in linea con quella di fine esercizio, quando la società registrava una liquidità netta di 3,3 milioni di euro, oppure neutrale o leggermente positiva.



Gli analisti sottolineano inoltre il significativo miglioramento della leva finanziaria rispetto al primo trimestre dell'esercizio 2024/25.

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