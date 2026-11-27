Segnali d'acquisto per Astrazeneca
(Teleborsa) - Chiusura del 26 novembre
Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda globale biofarmaceutica britannica, tra i titoli dell'indice FTSE 100, con una variazione percentuale dello 0,60%.
Operatività odierna:
L'analisi tecnica dei dati segnala un'indicazione di acquisto del titolo ai prezzi correnti fissati a 140,1 sterline, con stop loss posto a quota 134, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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