Indicazioni rialziste per Astrazeneca

(Teleborsa) - Chiusura del 12 novembre

Risultato positivo per l' azienda globale biofarmaceutica britannica , parte del FTSE 100 , che lievita dello 0,24%.





Operatività odierna:

Operativamente, il titolo è in acquisto al prezzo attuale individuato a 139,3 sterline, con stop loss individuato a quota 134 pounds, alla luce di potenziali profitti che potrebbero manifestarsi nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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