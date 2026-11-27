(Teleborsa) - Chiusura del 26 novembre
Protagonista il metallo prezioso, che chiude la seduta con un rialzo del 4,86%.
Le tendenza di medio periodo dell'argento si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 44,21. Supporto stimato a 41,82. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 46,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)