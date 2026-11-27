(Teleborsa) - Wall Street avvia l'ultima seduta di una settimana caotica con un rialzo dei titoli azionari, trainato da una ripresa degli investimenti legati all'intelligenza artificiale, che ha ridotto la domanda di obbligazioni. All'indomani della festività del Giorno del Ringraziamento, oggi la chiusura è anticipata di Wall Street alle 19:00. Il rinnovato interesse per l'IA ha spinto il Nasdaq 100 al rialzo, dopo essere scivolato pericolosamente vicino a un area di bear market.
Gli operatori di mercato cercheranno di capire se la fase di vendite più intensa sia ormai alle spalle, dopo settimane di incertezza sull'effettivo ritorno economico dei centinaia di miliardi di dollari investiti nell'IA. Restano ancora aperte questioni cruciali riguardanti l'aumento dei costi di finanziamento, la regolamentazione e i rischi intrinseci legati a questa tecnologia.
Dal fronte aziendale, secondo quanto riferito da Bloomberg due aziende cinesi hanno installato i potenti semiconduttori "Blackwell"
di Nvidia
in un data center a Shanghai
, collegato ad Alice Huang, figura centrale in una controversia che coinvolge il produttore di chip statunitense. Altria Group
sta valutando un'offerta
per il produttore di sigarette Imperial Brands
– che vanta una capitalizzazione di mercato di 26 miliardi di sterline (34 miliardi di dollari) – potenzialmente in collaborazione con Japan Tobacco. Si tratterebbe, con ogni probabilità, della più grande acquisizione nel settore dell'ultimo decennio.
Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones
, avanza a 50.475 punti, proseguendo la serie positiva iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l'S&P-500
, che arriva a 7.231 punti. Sale il Nasdaq 100
(+0,89%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo l'S&P 100
(+0,64%).