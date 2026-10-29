Wall Street sotto pressione: l’IA oscura la crescita USA

(Teleborsa) - L’economia statunitense accelera più delle attese
, con una crescita del 3,4%, mentre l’inflazione torna a scaldarsi e la spesa dei consumatori
aumenta. Le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione
restano vicine ai minimi degli ultimi 57 anni.
Tuttavia, i risultati
di Alphabet
riaccendono i timori degli investitori per gli ingenti investimenti nell’intelligenza artificiale.
Dopo la decisione della Federal Reserve
di mantenere invariati i tassi d’interesse, Wall Street apre in territorio negativo: il Dow Jones
scende a 52.270 punti, con uno scarto percentuale dello 0,39%; sulla stessa linea, l'S&P-500
ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 7.702 punti. Depresso il Nasdaq 100
(-1,76%); con analoga direzione, in ribasso l'S&P 100
(-0,92%).