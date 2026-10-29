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Wall Street sotto pressione: l’IA oscura la crescita USA

La Fed lascia i tassi invariati, con l’inflazione che torna a preoccupare

Commento, Finanza
Wall Street sotto pressione: l’IA oscura la crescita USA
(Teleborsa) - L’economia statunitense accelera più delle attese, con una crescita del 3,4%, mentre l’inflazione torna a scaldarsi e la spesa dei consumatori aumenta. Le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione restano vicine ai minimi degli ultimi 57 anni.

Tuttavia, i risultati di Alphabet riaccendono i timori degli investitori per gli ingenti investimenti nell’intelligenza artificiale.

Dopo la decisione della Federal Reserve di mantenere invariati i tassi d’interesse, Wall Street apre in territorio negativo: il Dow Jones scende a 52.270 punti, con uno scarto percentuale dello 0,39%; sulla stessa linea, l'S&P-500 ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 7.702 punti. Depresso il Nasdaq 100 (-1,76%); con analoga direzione, in ribasso l'S&P 100 (-0,92%).


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