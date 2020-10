I Governi, Camerieri della Grande Abbuffata

Denaro & Potere, Potere & Denaro: c'è solo questo dietro la duplice transizione, ecologica e digitale, su cui la Commissione europea sta costruendo il programma settennale denominato Next Generation Ue (NGUE).

Nulla sarà come prima.Si va dalla, basata sulla sostituzione del petrolio con l'idrogeno abbandonando anche le batterie più sofisticate a favore delle celle a combustibile, fino alla, basata su connessioni a banda larghissima in cui tutto è monitorato e gestito dall'Intelligenza Artificiale (AI).Questa è la distruzione creatrice che hanno in mente a Bruxelles: unche porterà a minori consumi, ad una economia pauperistica in nome della sostenibilità ambientale, in cui solo pochi colossi controlleranno tutto.