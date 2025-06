Aumento spese difesa, Morningstar DBRS: disavanzo supplementare Italia al 4,5% del PIL entro 2030

(Teleborsa) - Se i tre paesi più grandi e più indebitati dell'UE - Italia, Spagna e Francia - rispettassero i nuovi impegni di spesa per la difesa, senza adeguamenti altrove, potrebbero dover affrontare significativi deficit di bilancio aggiuntivi nel medio termine. Lo scrive Morningstar DBRS in un report sul tema, stimando che ilrelativo allapotrebbe raggiungere circa il, contro il 3,7% della Spagna e il 3% della Francia.L'agenzia di rating ha simulato undella spesa per la difesa militare in alcune economie selezionate fino al 5% nel 2030. A partire dal secondo trimestre del 2025, ha previsto che i governi aumenteranno la spesa per la difesa destinando il 70% dell'aumento agli investimenti pubblici, a fronte dell'urgente, e il 30% ai consumi pubblici.Il report arriva in concomitanza con il, dove gli Stati membri si sono impegnati ad aumentare l'obiettivo di spesa per la difesa al 5% del PIL entro il 2030. Secondo Morningstar DBRS, la maggiore pressione fiscale derivante dall'aumento dei bilanci militari ricadrà sui Paesi con un elevato rapporto debito/PIL e su quelli con deficit fiscali già ampi. Tuttavia, una valutazione completa dell'impatto sui conti pubblici dei Paesi dell'UE è complicata dall'entro cui i Paesi raggiungeranno i nuovi obiettivi e alla flessibilità di cui disporranno per riorientare la spesa pubblica esistente verso la difesa.Si prevede che le attuali spese per la difesa degli Stati membri dell'UE aumenteranno di 800 miliardi di euro entro il 2030, nell'ipotesi che tutti i paesi decidano di utilizzare integralmente la clausola di salvaguardia. Raggiungere l'obiettivo di destinare il 5% del PIL alla spesa per la difesa, mantenendo al contempo traiettorie conservative in termini di deficit di bilancio,". Ciò potrebbe comportare la riduzione o la riallocazione di altri impegni di spesa, l'aumento delle entrate fiscali o il reindirizzamento dei fondi UE verso la difesa.Morningstar DBRS ritiene che vi saranno, come l'istituzione da parte della Commissione europea di un fondo di 150 miliardi di euro per la sicurezza in Europa () per rafforzare l'industria europea della difesa. Questo fondo potrebbe attenuare l'impatto negativo sui bilanci nazionali, soprattutto per gli Stati membri dell'UE fortemente indebitati, consentendo loro di emettere debito a un costo inferiore e promuovendo un maggiore coordinamento della spesa per la difesa tra le nazioni europee, secondo la Commissione.