Salute e Ambiente: il Dogma della Protezione legittima il Potere

Viviamo in un altro mondo, un mondo in cui le Costituzioni formalmente ancora vigenti sono diventate carta straccia.

Inutile appellarsi ad un certo articolo che stabilisce un diritto o ad un altro che garantisce una libertà: non ci sono giudici, non ci sono Corti, e neppure ci sono partiti di opposizione. Anche quelli che non stanno al governo, tacciono.I media, incessanti, martellano: inutile opporsi, la strada è segnata.Serve un passo indietro, per capire che cosa stia succedendo in questi mesi, perché è del tutto inutile discutere di diritti civili e politici nel momento in cui i Governi assumono decisioni senza precedenti per difendere da un latoumana messa in pericolo dalla epidemia di Covid-19 e dall'altroper via del riscaldamento atmosferico e l'esaurirsi delle risorse naturali. Insomma, niente benzina, niente carbone, e neppure gas.Da quando è caduto il Muro di Berlino, l'URSS si è dissolta ed, siamo entrati in un'era in cui l'azione Politica ha avuto bisogno di una legittimazione diversa, ma comunque moralmente ineccepibile., né quelle portate a difesa dei popoli vittime di guerre civili e trucidati per ragioni etniche, né quelle condotte per decenni contro il terrorismo internazionale, prima incarnato dai Talebani e poi dall'Isis. Anche la guerra agli Stati canaglia non serve più: sono a mala pena dei foruncoli da curare.