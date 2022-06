Il Risparmio cresce, ma il Credito diminuisce

I sistemi bancari intermediano il denaro, mediante la raccolta del risparmio ed il suo impiego attraverso il credito. Queste operazioni avvengono anche su base internazionale: la raccolta può provenire anche dall'estero, così come l'impiego possono essere destinato anche all'estero.

Nel caso in cui la, il sistema bancario si rivolge al mercato internazionale per la occorrente provvista di fondi. Al contrario, quando vi sia unall'interno di un Paese rispetto al credito che viene erogato, si impiega la differenza all'estero, finanziando così credito in altre economie.In Italia, nel decennio che va dal 2011 al 2022, abbiamo assistito ad un ribaltamento delle condizioni: mentre all'inizio di questo periodo il nostro sistema bancario raccoglieva all'estero una parte della provvista necessaria ad erogare il credito all'interno, ora accade esattamente il contrario.In pratica, non solo è, ma anche il, e così una enorme quantità di risparmio italiano finanzia le altre economie.