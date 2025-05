Italia, Istat: produzione costruzioni cala a marzo (-0,4%)

(Teleborsa) - A marzo 2025 l’indice destagionalizzato delladiminuisce dello 0,4% rispetto a febbraio. Nella media del primo trimestre 2025, la produzione nelle costruzioni aumenta del 2,6% nel confronto con il trimestre precedente. È quanto emerge dalle stime pubblicate daSu base tendenziale, l’registra aun incremento del 4,1% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 21 come a marzo 2024), mentre l’indice grezzo cresce del 6,2%.Nella media dei primi tre mesi del 2025, l’indice corretto per gli effetti di calendario aumenta in termini tendenziali del 3,4%, mentre l’cresce dell’1,4%.