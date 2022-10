L’OPEC non farà il Tacchino di Natale

La crisi energetica che colpisce l'Europa deriva da più fattori: dalle sanzioni comminate alla Russia per aver invaso l'Ucraina, con la conseguente ricerca affannosa di approvvigionamenti alternativi di gas; dalla indisponibilità dei gasdotti North Stream; dalla recentissima decisione di introdurre un price cap sul petrolio che la Russia esporta via mare. Gli oleodotti sono chiusi, fatta eccezione per le forniture all'Ungheria.

In giro per il mondo, altri Paesie stanno approfittando di questa situazione per comprare gas e petrolio a sconto.Gli Usa, che sono ormai autosufficienti dal punto di vista energetico, hanno a loro volta immesso sul mercato aliquote importanti delle scorte petrolifere strategiche per ridurre il prezzo dei carburanti automobilistici.: occorre ridurre l'inflazione che falcidia i redditi delle famiglie e che aumenta a dismisura i costi di produzione delle imprese. Le Banche Centrali aumentano continuamente i tassi di sconto per raffreddare il ciclo economico: indebitarsi ora, e soprattutto essersi indebitati in passato a tassi variabili costa sempre di più.Le. I Paesi esportatori netti come la Cina non possono che risentire di questa congiuntura e dunque devono rivedere al ribasso le previsioni circo l'andamento del pil.