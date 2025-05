Petrolio, Opec mantiene stime su domanda malgrado incertezze

(Teleborsa) - L'mantiene le sue previsioni di crescita della, per quest'anno e per il prossimo. Ciò, nonostante le incertezze economiche e commerciali.Secondo ildell'organizzazione, la richiesta salirà di 1,3 milioni di barili al giorno (mb/d),, come il mese precedente, e stima che la domanda sarà di 105 mb/d, rispetto ai 105,05 mb/d del mese scorso. Tale variazione si spiega con una correzione della domanda nel 2024 a 103,7 mb/d (rispetto ai 103,75 mb/d precedenti).Nel mese di aprile, l'Opec aveva rivisto leggermente al ribasso le previsioni di crescita per quest'anno, soprattutto a causa dei dazi statunitensi., il rapporto mantiene una previsione di crescita della domanda di 1,3 mb/d, per una domanda totale di 105 mb/d.Dal lato dell', l'Opec ha rivisto leggermente al ribasso l'aumento della produzione non-Opec, per il 2025, portandola a 0,8 mb/d rispetto agli 0,9 mb/d della stima precedente, con una produzione stimata a 54 mb/d.