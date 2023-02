Triangoliamo?

Quando si fa commercio, si va al sodo: si compra e si vende dappertutto e con chiunque. L'importante è fare soldi.

Per cercare di capire che cosa sta succedendo, iappena pubblicaticon riferimento al, vanno letti incrociando tre aspetti: importazione di prodotti energetici, esportazioni di manufatti, variazioni nei flussi geografici per Paesi di provenienza e destinazione.In primo luogo, va considerato il contesto complessivo: "A dicembre 2022 si stima, per l'interscambio commerciale con i paesi extra Ue27 , una diminuzione congiunturale per entrambi i flussi, più ampia per le importazioni (-4,2%) rispetto alle esportazioni (-2,6%)". Si conferma ile, e quindi fin qui non c'è niente di nuovo.Andando a scomporre il saldo, si rileva che: "A dicembre 2022 ile pari a +4.084 milioni (+2.224 milioni a dicembre 2021). Il(-9.243 milioni) èrispetto a un anno prima (-7.006 milioni) ma l', pari a 13.328 milioni, èrispetto a dicembre 2021 (9.230 milioni)". Emergono due dati, anche questi già abbastanza consolidati: ilper via dell'aumento dei costi delle importazioni, mentre l'per via del deprezzamento delle ragioni di scambio tra euro e dollaro, ancora non pienamente recuperato nonostante i recenti rialzi.C'è un terzo aspetto, quello che precisa la destinazione geografica delle esportazioni: "A dicembre 2022, si rilevano: i più marcati riguardano Turchia (+38,4%), paesi Mercosur (+33,8%), Svizzera (+24,5%), Stati Uniti (+22,4%) e Giappone (+22,0%). In forte calo l'export verso la Russia (-27,7%)".Emerge una correlazione interessante: quella tra l'(+38,4%) e la(-27,7%). Non deve trarre in inganno la differenza delle due percentuali di variazione, in quanto si riferiscono ciascuna ai dati dell'anno precedente e non indicano valori assoluti. D'altra parte, va anche considerato che le importazioni dalla Turchia sono aumentate solo del 24,4% . In pratica,