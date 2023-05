Banche: profitti e tassi

Stando ai principi, l'aumento dei tassi di interesse ha un duplice effetto su comportamenti degli agenti economici:

rendendo più caro l'indebitamento, riduce la richiesta di nuovi prestiti e fa più costoso quello in essere a tassi variabili . La dinamica economica si raffredda e così l'inflazione, anche se derivante dai maggiori costi delle importazioni;

rendendo più redditizi i depositi bancari ed i rendimenti offerti dai nuovi titoli di debito che vengono emessi, aumenta la propensione al risparmio ed all'investimento, limitando la tendenza ad accelerare i consumi per evitare la erosione del valore reale del denaro accumulato. Anche per questa via, si riduce la dinamica economica e la pressione della inflazione.

Da un anno a questa parte, per contrastare l'inflazione,, imitando la Fed statunitense che aveva iniziato ben prima: dacché era pari allo 0% nel marzo 2022, a marzo scorso è arrivato al 3,5%.Sul versante dei titoli di Stato, la reazione è stata immediata: per quelli italiani, ildei titoli a medio-lungo termine, i, è passatoNon è accaduto lo stesso per i: dallo 0,33% del marzo 2021 erano scesi allo 0,32% nel marzo 2022. I tassi medi di interesse sui crediti bancari sono cresciuti invece assai velocemente, passando dal 2,14% del marzo 2022 al 3,81% del marzo scorso (+1,67%).Il differenziale tra i tassi attivi e passivi è dunque migliorato vistosamente a favore delle banche, passando in un anno dall'1,25% al 3,01%. Ciò ha determinato un aumento consistente dei profitti.