Industrial Stars of Italy 3 debutta in retromarcia a Piazza Affari

Industrial Stars of Italy 3

Interpump

(Teleborsa) - Debutto in retromarcia perche al suo sbarco amostra un calo del 2,15%.La) promossa da, ex Presidente ed Amministratore Delegato di, ed, fondatore e Presidente dicoadiuvati danon quotate, dotate di una significativa presenza internazionale o piani di sviluppo internazionali, di un forte posizionamento competitivo nel proprio settore di attività e di un management di comprovata esperienza ed attive sia a livello nazionale sia internazionale in differenti settori, con esclusione delle società attive nei settori immobiliare, finanziario, delle energie rinnovabili e delle armi, nonché delle società in fase di start-up e delle imprese in situazione di crisi o dissesto.. Il flottante al momento dell’ammissione è del 100%.Banca Akros ha agito in qualità di Nomad e Global Coordinator dell’operazione.Da domani 20 ottobresarà inserita anche nel paniere dell’indice FTSE AIM Italia.