MPS apre a 4,10 euro nel giorno del ritorno a Piazza Affari

BMPS

(Teleborsa) - Apre a 4,10 euro il titolonel giorno del suo ritorno a Palazzo Mezzanotte . Le azioni della banca senese, tornata in mano al Tesoro, si riaffacciano in Borsa dopo una lunga sospensione iniziata a dicembre 2016 Il prezzo indicato dalla banca è di 4,28 euro per azione, ma si prevedono forti scostamenti.Borsa Italiana ha comunicato che oggi, 25 ottobre, non sarà consentita l’immissione di proposte senza limite di prezzo pertanto le azioni saranno negoziate nel settore I1X del segmento MB1 della piattaforma Millennium.Rinviato il CdA sui conti del terzo trimestre al 7 novembre dal 27 ottobre.