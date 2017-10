Petrolio, quotazioni in calo. Focus su scorte EIA

(Teleborsa) - Prezzi del petrolio in calo in, dall'EIA (alle 16.30).lldi Londra viaggia a 58,12 dollari al barile (-0,4%) mentre il contratto americanoscambia a 52,22 dollari (-0,5%).Il dato API sull'oro nero, diffuso ieri, è risultato leggermente negativo per i titoli big cap del settore Oil&Gas. Secondo l’American Petroleum Institute lola scorsa settimana (attese per -2,8 milioni di barili). La scorta di benzina ha segnato un decremento di 5,7 milioni di barili (attese per +0,6 milioni). I distillati sono scesi di 5 milioni di barili (attese -0,1).Intanto l', tra i principali esportatori, si è detta determinata a mettere fino all'eccesso di offerta che ormai sta pesando sul mercato da almeno tre anni. Lo ha confermato il, ribadendo l'intenzione di ridurre le scorte nei paesi industrializzati.