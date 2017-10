Glifosato, l'Unione Europea rinvia la decisione. Coldiretti: "Intanto stop all’import"

(Teleborsa) - L’Unione europea rinvia la decisione sul glifosato, l'erbicida più diffuso al mondo, molto utilizzato in agricoltura. La proposta della Commissione di rinnovare l’autorizzazione all’uso di questo erbicida per altri dieci anni non ha raccolto il parere positivo della maggioranza degli Stati. Tutto rimandato alla riunione fissata il prossimo- Intanto, in attesa della decisione definitiva èdove viene fatto un uso intensivo di glifosato proprio nella fase di preraccolta”. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento al rinvio della decisione per rinnovare l’autorizzazione del Glyphosate al prossimo comitato del 6 novembre 2017 dopo che la Commissione ha constatato che non c’è il sostegno sufficiente per approvare la proposta della Commissione europea.– sottolinea la Coldiretti è infatti già in vigore il divieto di uso del glifosato nelle aree frequentate dalla popolazione o daquali parchi, giardini, campi sportivi e zone ricreative, aree gioco per bambini, cortili ed aree verdi interne a complessi scolastici e strutture sanitarie ma vige anche il divieto d’uso in campagna in pre-raccolta "al solo scopo di ottimizzare il raccolto o la trebbiatura" per effetto del decreto del Ministero della Salute in vigore dal 22 agosto del 2016. Un principio che – continua la Coldiretti – deve essere ben evidenziato anche nell’ambito dell’accordo di libero scambio tra Unione Europea e Canada (CETA) dove al contrario si prevede invece l’azzeramento strutturale dei dazi indipendentemente dagli andamenti di mercato.– conclude la Coldirettiper seccare e garantire artificialmente un livello proteico elevato.