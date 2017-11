Elezioni Sicilia, Musumeci avanti su Cancelleri

(Teleborsa) - Ha preso il via alle ore 8:00, di oggi 6 novembre lo spoglio delle schede delleI cittadini della Regione si sono recati alle urne ieri 5 novembre per scegliereMentre si attendono i risultati definitivi del voto,, mentre il 53,23% ha disertato le urne.. A urne chiuse, mentre lo spoglio delle schede procede, la- su una copertura del 18% delle schede scrutinate - vede il candidato del centrodestrain testa con il 36% delle preferenze (la coalizione che lo sostiene al 38,6%).A seguire l'esponente delal 34% (M5S al 27,2%),centrosinistra a guida Pd, ottiene per ora il 19,5% (la colazione che lo sostiene 25,9%). Nettamente staccato, con la sua lista "Cento passi per la Sicilia", si ferma sotto il 9% e, di "Siciliani Liberi", si sarebbe assicurato una percentuale tra lo 0 e il 2%.