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Eurozona: piccolo passo in avanti per l'EURO STOXX Retail
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26 marzo 2026 - 17.00
Piccolo scatto in avanti per il
comparto vendite al dettaglio europeo
, che arriva a 880,95 punti.
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