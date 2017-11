General Electric in rosso. Flannery presenta il doloroso piano di ristrutturazione

General Electric

(Teleborsa) - Affonda sul mercato, che soffre con un calo del 3,48% nel giorno della presentazione del piano di ristrutturazione fortemente voluto dal nuovo amministratore delegato In focus il taglio del 50% del dividendo a 12 centesimi per azione, la riduzione dei membri del Consiglio di Amministrazione a 12 dagli attuali 18 membri, licenziamenti e dismissioni per 20 miliardi di dollari nei trasporti e nell'elettricità. La multinazionale statunitense, che da inizio anno ha perso 100 miliardi di dollari di capitalizzazione in Borsa, si concentrerà sulle attività di aviazione, energia e sanità.Per il prossimo anno la conglomerata stima di raggiungere un utile per azione compreso tra 1 e 1,07 dollari.Flannery ha dichiarato in conference call con gli analisti che il taglio dei dividendi è "una azione estremamente dolorosa per i nostri azionisti".