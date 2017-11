Banca Carige

(Teleborsa) - Borsa Italiana comunica che la sospensione delle azioni ordinarie e di risparmioè prolungata per il resto della seduta odierna in attesa di comunicato.Oggi l'Istituto ligure ha fatto sapere che non si è costituito il consorzio di garanzia per l'aumento di capitale da 560 milioni di euro