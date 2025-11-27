Milano 16:19
MPS conferma l’indagine: avviso a Lovaglio. La banca ribadisce fiducia e collaborazione

MPS conferma l’indagine: avviso a Lovaglio. La banca ribadisce fiducia e collaborazione
(Teleborsa) - Banca Monte dei Paschi di Siena ha ricevuto la notifica da parte della Procura della Repubblica di Milano di un decreto di perquisizione. Lo fa sapere la banca senese, con una nota, in relazione alle indiscrezioni di stampa apparse in data odierna.

In tale contesto, si legge, "è stato notificato un avviso di garanzia al Dr Luigi Lovaglio in qualità di Amministratore Delegato; le ipotesi di reato indicate nel documento fanno riferimento all’ostacolo alle funzioni di vigilanza ed alla manipolazione di mercato".

La Banca, conclude la nota, "è confidente di poter fornire tutti gli elementi a chiarimento della correttezza del proprio operato e manifesta piena fiducia nelle Autorità competenti, a cui conferma completa collaborazione".
