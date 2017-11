Salesforce.Com: per gli analisti consegnerà un trimestre forte, il titolo festeggia

Salesforce.Com

(Teleborsa) - Balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,48%.La società tech statunitense specializzata in cloud computing dovrebbe consegnare un forte trimestre in termini di utili. O, almeno, è quello che spera l'centrando anche le aspettative di mercato. Il top manager, annunciando la "quarta rivoluzione industriale" dei dispositivi wireless e delle tecnologie di nuova generazione, durante un evento, ha detto di attendersi di raddoppiare le vendite annuali.Il gruppo USA, per il trimestre che si è chiuso al 31 Ottobre, stima un utile adjusted di 37 centesimi per azione invariato rispetto al risultato ottenuto nello stesso periodo di un anno fa, ed in linea con le stime degli analisti.Comparando l'andamento del titolo con lo, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,04%, rispetto a +0,55% dell').La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 109,4 dollari USA, mentre il supporto più immediato si intravede a 108,1. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 110,8.