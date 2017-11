Amazon, sciopero dei lavoratori di Piacenza il giorno del Black Friday

Amazon

(Teleborsa) - Black friday a rischio in Italia.hanno infatti proclamato uno, giorno del cosiddetto Black friday.Lo scioperò comincerà con il turno mattutino del 24 novembre e terminerà all’inizio del turno mattutino del 25 novembre, fanno sapere CGIL, Cils, UIL e UGL.Il centro Amazon, che si trova a Castel San Giovanni (Piacenza) impiega circa 4 mila dipendenti. La metà di questi ha un contratto a tempo indeterminato, l'altra metà contratti di lavoro somministrato.I lavoratori. "Sul tema dei riconoscimenti economici per i lavoratori, dopo un lungo confronto che ha ottenuto il giusto riconoscimento contrattuale per quanto concerne il livello retributivo, non vi è stata alcuna apertura concreta ai fini del miglioramento delle retribuzioni o della contrattazione di un premio aziendale. Si tenga conto che Amazon Italia ha avuto una crescita enorme. I soldi da redistribuire ci sono" si legge in un comunicato dell'UGL.Il Black friday segue il Giorno del Ringraziamento, la festività che si celebra negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti è diventato celebre perché in questo giorno i commercianti praticano sconti elevati. Con il passare del tempo il Black friday è diventato un fenomeno di massa anche in molti altri Paesi del mondo, Italia compresa.