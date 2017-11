petrolio

(Teleborsa) - Giornata decisamente positiva per il, che mostra un balzo dell'1,94% per assestarsi a quota 57,93 dollari al barile. ll Brent di Londra, invece, viaggia a 63,22 dollari al barile (+1,04%).Gli investitori scommettono su un'estensione dei tagli alla produzione nella prossima riunione OPEC , in calendario a fine mese. Queste nuove misure potrebbero essere adottate per allentare il crollo delle quotazioni e adattare l'output alla domanda globale.