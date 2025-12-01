L'Opec conferma la produzione stabile e adotta "meccanismo flessibile"

Brent

Ligh Crude

(Teleborsa) -e, dopo la serie di aumenti che hanno caratterizzato la seconda parte del 2025, decide di, confermando i tagli decisi precedentemente, in attesa di capire quale sarà la strategia migliore per affrontare il 2026. Davanti al cartello in forma allargata (Opec Plus), che include anche la Russia, si presenta infatti uncaratterizzato da une falsato anche dalle. Se infatti la "pace" in Ucraina dovesse portare alla rimozione delle sanzioni, un mare di greggio russo inonderebbe l'Europa, facendo crollare ancora le quotazioni, già molto basse.Il, riunitosi in presenza a Vienna, ha deciso di mantenere il mercato petrolifero e l'attuale. Una decisione attesa, secondo gli analisti di ING.Nello stesso tempo, il cartello ha confermato il mandato alche dovrà, con l'assistenza del Segretariato OPEC, perdel mercato petrolifero globale ed i livelli di produzione. Il Comitato potrà tenere riunioni aggiuntive o indire una riunione ministeriale OPEC e non-OPEC in qualsiasi momento per affrontare gli sviluppi del mercato,.I Paesi OPEC, in sostanza, hanno datosviluppato dal segretariato OPEC,per i singoli membri del cartelli, da utilizzare quale riferimentoIl meccanismo, secondo gli analisti di ING, "potrebbe certamente portare atra i membri, con alcuni paesi desiderosi di garantire basi di produzione più elevate", ma almeno per ora, appiana le divergenze fra l, che punta ad aumentare la produzione, ed i Paesi del cartello che non riescono a produrre di più e vorrebbero prezzi più alti comeIl cartello ha infine ribadito l'importanza di garantire piena conformità alle decisioni assunte ed aderire al meccanismo di compensazione e si è dato appuntamento per il 7 giugno 2026.Questo significa che gliche compongonoche hanno precedentemente aderito aii - Arabia Saudia, Russia, Iraq, Emirati Arabi, Kuwait, Kazakhstan, Algeria e Oman - e che negli ultimi mesi stavano gradualmente ripianando la produzione, hanno concordato difino a tutto ilNel deriva che il blocco, che il mese scorso aveva incrementato la produzione di 137 mila barili, conferma ildei residuidi barili.Frattanto, il mercato petrolifero ha accordo la decisione dell'OPEC con una certa euforia, spingendo al rialzo le quotazioni del greggio. Il contratto di febbraio sulguadagna l'1,73% a 63,43 dollari al barile, mentre ilstatunitense evidenzia un incremento dell'1,84% a 59,62 usd/barile. Si tratta comunque dei minimi dell'anno, con le quotazioni che si avviano a chiudere il 2025 in calo di oltre il 16%.