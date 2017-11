Vetrya sbarca in Spagna: nasce Vetrya Iberia

Vetrya

(Teleborsa) -amplia i propri confini. Il gruppo italiano attivo nello sviluppo di servizi digital, applicazioni e piattaforme per la distribuzione di contenuti multimediali su reti di telecomunicazioni a larga banda, ha annunciato la creazione a Madrid di. La realtà, controllata al 100% da Vetrya S.p.A., avrà l’obiettivo di internazionalizzare l’intera offerta del gruppo sui mercati iberici.La creazione di Vetrya Iberia nasce con lo scopo di rafforzare il processo di internazionalizzazione in Europa della rilevante offerta di piattaforme cloud computing, servizi digital advertising, mobile payment, broadband tv e applicazioni., già International sales director del Gruppo Vetrya, è stato nominato General Manager di Vetrya Iberia.“La costituzione di Vetrya Iberia conferma il posizionamento sui mercati internazionali - ha dichiarato, Presidente e Amministratore delegato del gruppo Vetrya e President & CEO di Vetrya Iberia – ed è un altro importante traguardo nella strategia di internazionalizzazione del Gruppo. Grazie alle competenze in ambito tecnologico e alle best practice di Gruppo, valorizzeremo da subito il potenziale di crescita nella proposizione dei servizi e soluzioni da offrire a Clienti della penisola iberica e non solo.”Vetrya Iberia, con sede in Spagna, affiancherà i principali gruppi industriali (operatori di telecomunicazioni, media company, broadcaster, editori, content provider e utilities) con la rilevante offerta di piattaforme cloud computing, servizi digital advertising, mobile payment, broadband tv e applicazioni.