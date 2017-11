Cina e yen affossano la piazza di Tokyo

(Teleborsa) - Prima seduta della settimana in territorio negativo per le principali borse asiatiche, penalizzate dallae di quello sudcoreano, dove hanno sofferto i titoli tech.Netto calo in particolare per: l'indice Nikkei ha ceduto lo 0,2% a 22.495,99 punti, mentre il più ampio Topix ha perso lo 0,2% a 1.776,73 punti.che continuano a pagare il rialzo dei tassi dei bond e i timori di un credit crunch, si registra un ribasso dello 0,94% permentre Shenzhen arretra di oltre l'1%. Giù anche-1,44% e-0,95%.Tra i listini che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, in rosso-0,55%. Frazionale ribasso per-0,21%,-0,17%,-0,18% e-0,28%.Frazionale la discesa per-0,35%. Leggermente positiva+0,12%.