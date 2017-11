Dieselgate, FCA precisa: nessuna multa in arrivo dalla Francia

FCA

(Teleborsa) -che aveva paventato un articolo di Le Monde in seguito all'indagine sulle emissioni dei suoi veicoli diesel, meglio noto come Dieselgate , è priva di fondamento.La precisazione arriva dal Gruppo del Lingotto che spiega come "creda fermamente che le dichiarazioni riportate dalla stampa non abbiamo alcun fondamento e lamenta il fatto".Il gruppo automobilistico si riferisce al fatto che Le Monde aveva rivelato il contenuto di un verbale di infrazione della) al quale il giornale transalpino avrebbe avuto accesso."FCA si riserva di prendere adeguati provvedimenti a tutela dei suoi diritti", fa sapere ilche sottolinea come "nessuna accusa formale sia stata mossa" nei confronti del Gruppo.La precisazione arriva in risposta all'articolo del quotidiano francese secondo il quale FCA"FCA - afferma il gruppo automobilistico - ha già fornito allae alla documentazione che dimostra nel dettaglio come i risultati di alcuni test non corrispondano a quelli degli stessi test effettuati non solo da FCA ma dal Ministero dei Trasporti italiano"."Il Gruppo automobilistico esprime inoltre le sue riserve riguardo a test effettuati su singoli veicoli e secondo metodologie non conformi alle normative attualmente in vigore.- conclude la nota - spera di avere l'opportunità di rispondere a queste accuse, se dovessero venire formalmente formulate, e di dimostrare che le sue vetture diesel sono conformi alle norme vigenti sulle emissioni, come confermato dall'autorità competente per l'omologazione di vetture FCA, ovvero il Ministero dei Trasporti italiano"., il titolo cede lo 0,75%.