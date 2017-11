Boeri lancia l'allarme: "Un milione di lavoratori con redditi sotto la soglia di povertà"

(Teleborsa) - "". E' questo l'allarme lanciato dal presidente dell'L'occasione per il presidente dell'Istituto di Predisenza è stata un'audizione alla commissione lavoro della Camera.ha sottolineato l'esigenza di introdurre in Italia il salario minimo sul quale, ha sottolineato: "i maggiori detrattori sono i sindacati".Sull'argomento, il numero uno dell'ha rilevato che l'introduzione del salario minimo sarebbe "il fondamentale complemento" alla riforma con l'introduzione del contratto a tutele crescenti. Inoltre sarebbe uno strumento utile "per stimolare un maggiore decentramento della contrattazione" e per assicurare maggiori tutele nell'ottica del salario equo.Numeri alla mano,ha sottolineato che si tratta di uno degli effetti della crisi "che non va ignorato".Al riguardo il Presidenteha rilevato cheche la soglia più bassa esistente". Ai sindacati che vedono il salario minimo come un restringimento degli spazi per la contrattazione, Boeri ribatte che "in realtà oggi le maglia della contrattazione di primo livello sono sempre più larghe"., ha continuato Boeri "". Un livello "molto elevato" ha rivelato, precisando che il totale è anche più alto considerando anche i lavoratori del settore informale che non sono coperti dalle statistiche. "Per troppo tempo non ci si è occupati delle tutele minime" ha aggiunto il presidente dell'Istituto di Previdenza sottolineando che "quelli più esposti ai working poor sono giovani, donne e immigrati".Le parole diarrivano alla vigilia dell'avvio del, (). La prima misura nazionale di contrasto alla povertà: dal 1° dicembre infatti sarà possibile fare la domanda per la misura che oltre a un beneficio economico prevede un progetto personalizzato per la persona in situazione di bisogno.