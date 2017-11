Volotea apre la base di Atene

(Teleborsa) -ha annunciato l’apertura della nuova base di Atene, prima in Grecia e dodicesima in Europa.Da Atene la compagnia aerea inaugurerà due nuove rotte, versoed, in aggiunta alle sei già attive (di cui quattro con destinazione Venezia, Bari, Genova e Palermo), mettendo a disposizione 320mila posti a bordo dei propri voli.Delle nuove rotte, quella per Heraklion partirà il 26 aprile 2018, per Verona il 31 maggio 2018. Entrambe sono già in vendita.Volotea sarà presente sullo scalo di Atene con un proprio aeromobile e doterà la base operativa nella capitale greca di piloti e persona di cabina generando una trentina di posti di lavoro nel 2018.Volotea porta così a 293 le rotte programmate nel 2018 in 78 aeroporti di 13 Paesi europei.