B-day rinviato. Juncker e May frenano sulla Brexit

(Teleborsa) - Ancora niente accordo sulla Brexit , anche se qualche segnale di schiarita è arrivato., ma saranno necessari "ulteriori negoziati e discussioni", però "sono ancora fiducioso che si possano fare progressi sufficienti prima del 15 dicembre". Così ildopo l' incontro con il premier britannico Theresa May . "Questo non è un fallimento" dei negoziati - spiega Juncker - ma l'inizio dell'ultimo miglio".Per il primo ministro inglese,, si è trattato di un ", entrambi i lati hanno lavorato duro e sono stati fatti molti progressi". May ha aggiunto che ci sarà un nuovo incontro con Juncker entro questo fine settimana.Entrambe le parti sono dunque fiduciose di poter raggiungere un'intesa prima del summit dell'Unione Europea della settimana prossima. Anche ilvede "progressi sufficienti" per arrivare ad un accordo, dopo aver parlato con il premier irlandese Leo Varadkar.