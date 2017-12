USA, ISM non manifatturiero cala a novembre. Conferma dato Markit

(Teleborsa) - Frena il settore terziario americano rispetto al mese precedente, a conferma di quanto indicato dal PMI di Markit. Lo sostiene l'Institute for Supply Management (ISM), che mensilmente elabora l'omonimo indice.L'ISM dei servizi si è attestato a 57,4 punti dai 60,1 del mese precedente. Le attese del mercato erano per un dato in aumento a 59 punti.In calo l'attività di business (che passa da 62,2 a 61,4 punti), così come il dato sull'occupazione, che si porta a 55,3 punti da 57,5. La componente dei prezzi scende da 62,7 punti a 60,7 mentre i nuovi ordini passano da 62,8 punti a 58,7.